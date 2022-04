Mujer da inesperado show en concierto de Ricardo Arjona

Sabemos que las admiradoras de los artistas famosos suelen hacer cosas para llamar su atención o demostrar que son las mejores fans que ese artista pueda tener. Y ese fue el caso de una mujer en el concierto de Ricardo Arjona en Dallas, Texas.

Y es que dicha mujer decidió quitarse la ropa y quedar en lencería mientras Arjona cantaba ‘Desnuda’ en el escenario, aquella canción que dice: “Desnuda, que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda, que no hay un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura”.

Pero el show de esta mujer no acabó allí, pues decidió cantar su canción con todas las fuerzas que tenía para que el artista la viera y admirara este acto que, se podría decir, es de valentía.

Algo que consiguió con éxito, pues el artista la notó y la miro sorprendido. El público, por su parte, tuvo todo tipo de reacciones; pues, aunque muchos la estaban alentando con aplausos y gritos, otros se sintieron un poco incómodos, ya que iban con sus parejas, y prefirieron no mirarla.

Y es que el cantante incluso decidió publicar el video del momento, que se hizo viral con mucha rapidez, en su cuenta de Twitter con una frase bastante corta: “Cosas que pasan en #BlancoyNegroTour”.

Muchos usuarios de Twitter e Instagram han comentado el hecho con opiniones un poco divididas, pero, en la mayoría, negativas; pues muchos dicen que ese tipo de actos no deberían ser aceptables y que eso sólo debería suceder en los conciertos de reggaeton.

“Me hubiese imaginado eso en el concierto de bad bunny, pero no en el de Ricardo Arjona, cada día se ven cosas nuevas” escribió un tuitero.

“Me dio pena Ajena, creo que si quería dar una impresión la dio, pero no buena. Al maestro se la habla al oído con poesía con indirectas entre líneas con palabras...eso creo yo” comentó otra seguidora del artista.

“Nada de pudor... Yo amo a @Ricardo_Arjona desde hace mucho tiempo, pero nunca llegaría a esos extremos para que el me vea. Yo me conformo con solo verlo”.

Otras personas, sin embargo, la defendieron diciendo que cada uno llamaba su atención a su manera y que ven su acto más bien como de valentía.

“Y si... Muchas cosas pasan en tus conciertos flaco, si la hizo feliz está bien. Me encantaría llamarte la atención de otra manera”.

“Jajaja una genia... A mí mejor míreme a los ojos y no por estar sin ropa, no me animaría. Juro que sería el regalo más bonito pa' llenarme de emoción”.