Elizabeth Loaiza contestó a Yina tras cuestionar la forma de su cicatriz

La modelo Elizabeth Loaiza recientemente decidió salir a aclarar a través de su cuenta oficial de Instagram en donde posee más de 2,1 millones de seguidores lo que le había sucedido a ella en la extracción de biopolímeros de sus glúteos y el porqué de la forma y ubicación de su cicatriz.

Todo surgió debido a que internautas le estaban enviando un video en el que la empresaria de fajas Yina Calderón había opinado sobre su cicatriz, pues al igual que ella, Yina también se encuentra desde hace un tiempo sometiéndose a procedimientos estéticos para poder extraer biopolímeros de su cola.

La única diferencia es que a la influenciadora le hicieron al momento de la cirugía un corte en forma de mariposa y a la modelo le hicieron un corte recto de forma horizontal a la mitad de su cola. De ahí surgió la duda de Yina en el video que fue compartido a Elizabeth.

La modelo decidió explicar lo sucedido a través de sus historias de Instagram, donde explicó por qué su cicatriz es diferente a la de Yina, motivo que según expresó Elizabeth tendría que ver con un mala decisión al momento de elegir al médico cirujano.

Me enviaron algo que dijo Yina acerca de mi cicatriz por los biopolímeros, que no entiende por qué a mí me la hicieron en la mitad de la cola y no arriba como a ella. Esto tiene una explicación, mi cirujano actual también sabe hacer extracción de biopolímeros, lo que pasó es que yo tomé una mala decisión hace un tiempo cuando me enteré que debían operarme de biopolímeros, yo empecé a buscar varios doctores, entre ellos uno bien famoso y costoso, en totalidad vi tres opciones, pero me decanté por el más barato.