Residente posó con todos sus Grammys y lo llamaron “infantil”

Al parecer la disputa que empezó el cantante urbano Residente, no ha parado, al contrario, aseguró que va a seguir. “Los que escribimos usamos el lápiz pa’ decir cosas. Ya empecé y no hay quien me pare”, expresó en su más reciente publicación en Instagram.

Te recomendamos: Anuel AA expresó su apoyo a Residente con posible canción tirando a J Balvin

Esto acompañado además de una parte de lo que podría ser un clip de su próxima canción. Y es que Residente decidió seguir lanzando temas que al parecer serán más indirectas o directas a cantante del género donde J Balvin ha sido el protagonista.

Y es que como si esto fuera poco, el cantante decidió incluso hacer un video para redes sociales donde se dejó ver poniendo en el suelo de lo que sería su casa y poner ahí todos los premios Grammy que ha conseguido.

Además, con ellos hizo la inicial de su nombre y lo que es ahora el logo de su carrera musical, una letra R de Residente. De inmediato el video se volvió viral, porque además es él quien construye el logo y se aplaude asimismo al verlo terminado.

Te puede interesar: J Balvin enamoró a miles de fans con fotos inéditas de su infancia

Pero esto, para muchos no ha sido bien visto, incluso ya hay quienes no opinan sobre la polémica, sino ya con las acciones que el cantante urbano ha tenido, pues muchos consideran que es infantil su comportamiento y que pareciera que está buscando las formas de llamar la atención de la peor manera.

Lo cierto es que, ante estas acciones, Balvin tampoco le ha contestado y no ha hecho mención de ninguna de sus acciones en redes sociales ni al tema en el que fue muy directo con el cantante paisa.

No dejes de ver: Residente genera polémica por posible canción con indirecta para J Balvin