Residente contó por qué le volvió a tirar a J Balvin

El rapero Residente contó a sus millones de fanáticos la razón por la que decidió hacer una canción tirándole al reguetonero J Balvin luego de varias semanas de su polémica tras la opinión del paisa por los Latin Grammy.

Por medio de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, el puertorriqueño señaló que su objetivo era desahogarse y hacer una crítica para "darle valor a lo que no se le está dando valor".

Mencionó que cuando la escribió expresó lo que sentía en el momento, pues no podía escribir una cumbia fiestera si no era en lo que estaba pensando, además de destacar que la narrativa y la forma en que la compuso no se hace de un día para otro, pues toma tiempo.

"La primera vez que J Balvin me conoció empezó a burlarse de mí, porque no 'tenía hits en Spotify'. Estaba hablando con Daddy Yankee y después de eso no dije nada. Después sucedió su boicot a los Latin Grammy Awards, lo de los videos y fue que subí mi video", agregó.

También señaló que es un "acto de protesta para la industria", pues "el negocio nunca puede ser más importante que el arte", haciendo referencia a la música.

Además, destacó que su manera de responder no es por medio de indirectas en redes sociales y ya, sino haciendo música.

“Mi manera de responderle a la gente es escribiendo un rap y estamos en el género urbano y chamaco se metió al río al meterle el dedo en el ojo a un cocodrilo”, agregó.

