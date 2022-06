La agresiva reacción de Cintia al enterarse de la cirugía de Yeferson Cossio

El nombre del creador de contenido Yeferson Cossio se convirtió en tendencia nacional en las últimas horas, tras confirmarle públicamente a sus millones de fanáticos que entraría nuevamente a intervención quirúrgica a cuenta de su pasado problema en sus piernas. Para anunciarlo, se mostró momentos antes de ingresar a la cirugía.

Recordemos que hace unos días, el también empresario había mencionado que pronto volvería a la silla de ruedas, ya que se quedaría sin caminar nuevamente durante un tiempo indefinido, ya que le retirarán los tornillos que tienen en sus piernas, los cuales le fueron puestos para recuperar su estabilidad y funcionamiento de las mismas, tras sufrir un aparatoso accidente.

“Hoy es mi cirugía, vamos a sacar todo ese metal que tengo en mis piernas como robocop. Cuando me los saquen, les muestro, yo pedí quedarme con todo el material. Ojalá no quede muy mal”, expresó Cossio.

Para sorpresa de muchos, los unicos en enterarse de este procedimiento mediante las historias de Instagram no fueron sus más de 9 millones de seguidores, sino también sus familiares y amigos más cercanos, según lo reveló el propio Yeferson en su más reciente chat con Cintia, quien se mostró profundamente iracunda por no haber sido informada con tiempo prudente sobre el procedimiento.

"Pasa algo, acabo de llegar, ¿dónde estás?, ay parce, que pirob%&/, se fue a operar y no me dijo nada, todo bien, voy a hacer lo mismo cuando me enferme", le escribió Cintia a su hermano en el chat de WhatsApp a lo que este solo respondió con una extensa risa.