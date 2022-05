Rauw Alejandro publica atractiva foto frente al espejo y sus fans hacen zoom

El cantante de música urbana Rauw Alejandro lleva varias semanas promocionando sus éxitos musicales por Estados Unidos y Latinoamérica con el tour ‘Vice versa’, con el que también estuvo unos meses atrás en el continente europeo.

Recientemente, el reconocido artista puertorriqueño estuvo en Paraguay, Perú, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Colombia, México y algunas ciudades de Estados Unidos, donde miles de fanáticos bailaron y disfrutaron de sus canciones.

El world tour del interprete de ‘Desesperados’, ‘Todo de ti’, ‘Cúrame’ y ‘2/catorce’ ha cumplido con las expectativas de sus fanáticos, recibiendo miles de elogios por sus presentaciones a nivel mundial.

En el último día de su gira, Rauw Alejandro quiso manifestar la felicidad que siente porque pronto estará de regreso con su gran amor, la cantante española Rosalía.

Aunque el enternecedor mensaje de Rauw encantó a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram, lo que más llamó la atención del post del puertorriqueño fue la sugestiva foto con la que acompañó el texto.

Desde Paraguay, Rauw Alejandro se tomó una foto frente al espejo y poso usando únicamente ropa interior. De esta forma, el cantante presumió su musculoso y atractivo cuerpo dejando volar la imaginación de sus fans en esta red social.

En un día, el cantante recibió más 1 millón 500 mil reacciones con la interesante imagen. Entre los miles de comentarios, una gran parte de estos fueron dedicados a Rosalía y la suerte que tiene al compartir su vida con el puertorriqueño.

“Saoko papi saoko”, “Rosalía so lucky”, “papasote”, “kiero ser Rosalía”, “Good”, “por vos espero todo una vida”, “quien fuera Rosalía”, “que afortunada la Rosalía”, “en cualquier momento me da un ataque cardíaco”, “Rosalía préstamelo”, “estoy llorando”, “estoy enamorada”, “mira no más qué belleza”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la cuenta oficial del artista en Instagram.