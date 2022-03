Prometido de Natti Natasha le hizo romántica dedicatoria del Día de la Mujer

El productor Raphy Pina, que ha estado un poco ausente de las redes sociales, sorprendió a sus fanáticos con una romántica dedicatoria para la cantante Natti Natasha en marco del Día Internacional de la Mujer.

A través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía de los dos junto a su pequeña hija Vida Isabelle, de nueve meses de edad.

“Yo llevo fuera de las redes sociales un tiempito. Aclaro que no estoy escondido, sigo haciendo lo que hago a diario, esta vez concentrado más en lo que quiero para mi futuro pase lo que pase” , señaló haciendo referencia al proceso legal que atraviesa.

Continuó revelando lo importante que es la dominicana para él y lo agradecido que está de tenerla en su vida.

“Solo quiero dejar plasmadas unas letras para la persona que me puso DIOS al lado en el 2do momento más difícil de mi vida. No habrá manera de agradecerte lo que haces día a día por mí, demostrando tu respaldo con tan solo una sonrisa, tienes unas ganas de vencer cualquier obstáculo, de seguir adelante con tus proyectos y de criar a nuestra hermosa hijita con el MAYOR amor del mundo”, escribió.

Posteriormente felicitó a sus seguidoras y reiteró una vez más la gran mujer que es la artista.

“Feliz día de la mujer a todas esas personas que luchan día a día pese a las circunstancias, felicidades a todas en especial a LA MEJOR VERSIÓN que me ha tocado Natalia Gutiérrez Batista. Una mujer dedicada a su familia, a sus proyectos y a hacer feliz a los que le rodean. Te amo y eso no cambiará NUNCA. No hay éxito en el mundo más grande que la FELICIDAD y tú estás #1 gracias a DIOS ! Feliz día Internacional de la Mujer. SIEMPRE estaré en deuda contigo SIEMPRE”, agregó.