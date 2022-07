Prometido de Natti Natasha relató cómo logró convertirse en productor

El productor Raphy Pina, prometido y mánager de la cantante Natti Natasha, confesó en el segundo capítulo de su serie cómo logró convertirse en empresario y ser uno de los fuertes en la industria de la música.

En nuevo episodio de su documental, donde prometió contar toda su verdad, se sinceró sobre cómo fueron sus inicios en el entretenimiento.

Detalló que luego de tener que dejar su trabajo como barbero, su padre, que manejaba algunos artistas de merengue, decidió darle un empleo como chofer.

Posteriormente pasó a ser asistente de sonido y luego de que la secretaria se enfermara y este la reemplazara, su padre comenzó a darle otras responsabilidades hasta llegad a ser road mánager.

Luego de insistirle a su padre por mucho tiempo para que comenzaran a manejar artistas de rap y reggae, este aceptó y allí fue cómo comenzó su vida en el mundo de la música.

“¿Qué les pareció? Ya conocieron mis comienzos, mi primer trabajo y lo que conllevó adentrarme poco a poco. Mañana a las 7 PM con el tercer capítulo conocerás la verdad detrás del impacto de ese comienzo, el primer disco con Don Chezina y todo lo que sucedió. Voy de camino a Butner, North Carolina”, escribió en la descripción de la publicación de un pequeño adelanto en su cuenta de Instagram.

Tras la revelación de su segundo capítulo, sus seguidores lo llenaron de halagos.

“Buenísima historia, qué triste cuando se acaba el capítulo. Pina eres el mejor haz pasado mucho, pero por tu perseverancia, respeto lograste todo lo que tienes. Por eso Dios te a dado la familia e hijos q tienes. Cuídate, saldrás pronto. Un abrazo”, “qué episodios tan chéveres, eso lo hizo grande, su humildad y su responsabilidad...es un gran ser humano lleno de valores y respeto”, “estoy esperando más de la historia de tu vida. Muy buen ejemplo a los jóvenes que se creen que todo le fue fácil a sus padres. Bendiciones”, “fuerzas Dios te ayudará es una batalla como las que has enfrentado desde Niño pero esta es una más difícil pero Fe que sí pronto se rompen tus cadenas y disfrutarás de la libertad junto a tu familia”, “fuerza Raphy extrañamos verlo junto a su familia extrañamos ver a vida que siempre la tenías ahí presente”, “Raphy, todo el esfuerzo que has hecho a lo largo de tu vida no va hacer en vano, y tiene una recompensa. Así como haz salido de varios problemas también saldrás de este, ten fe que tú familia y fanáticos te creemos y te apoyamos”, le comentaros sus admiradores.

