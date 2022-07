Llorando, prometido de Natti Natasha contó cuando pensó en quitarse la vida

El productor Raphy Pina, prometido de la cantante Natti Natasha, conmovió a miles de sus fanáticos luego de revelar el quinto capítulo de su serie sobre su vida.

A través de su canal de YouTube compartió un nuevo episodio en el que da detalles de su propia voz sobre lo que ha tenido que vivir y cómo llegó a prisión hace pocas semanas por porte ilegal de armas luego de recibir una sentencia el pasado 24 de mayo de 41 meses de cárcel y cuyo proceso legal sigue en investigación.

Allí contó cómo vivió la pérdida de su padre, quien era en su momento la persona más importante de su vida y cómo logró seguir su camino como productor.

Destacó que, pese a lo que le decía su padre de que iba a dejar quebrar el negocio, este logró mantenerlo de manera honesta, desatacando la rabia que le da que piensen que su negocio tiene nexos ilegales para poder crecer.

Además, confesó que muchas veces pensó en quitarse la vida, pero por su promesa hacia su padre no lo hizo.

“Por eso me da tanto coraje cuando piensan que este negocio viene de droga, de narcotráfico, de lavado de dinero y nadie sabe lo que uno ha vivido en carne propia, nadie sabe lo que había que hacer para invertir el dinero y rogar que salieran bien las cosas. Yo la pasé muy mal y en muchas ocasiones yo me ponía la pistola en la cabeza pa’ matarme y tal vez hoy estoy aquí…. Pero nunca halé el gatillo porque yo decía (a su padre) ‘nunca te voy a fallar’ (…) yo no tenía nada que perder, no me importaba, mi vida no tenía sentido”, confesó.