Rafaella, hija de Marbelle, cautivó a sus fans con inesperadas y atractivas fotos

La joven Rafaella, hija de la cantante Marbelle, cautivó a miles de sus fanáticos con inesperadas fotografías, con las que puso a volar la imaginación de sus seguidores.

Por medio de su cuenta de Instagram compartió un carrusel con varias instantáneas, con las que sorprendió a muchos.

Asimismo, en la cuenta del encargado de su nuevo proyecto, esta habló sobre ella y sobre lo que significan estas imágenes.

"¡Hola! Soy Rafaella.

Tengo 20 años.

Nací en la madrugada de un lunes 11 de febrero.

Crecí en la fría y bonita capital,

En un hogar con grandes influencias musicales en donde se respiraba el arte, la comida, y el amor familiar.

Fue ahí cuando me enamoré de este valioso camino que hasta el día de hoy, no deja de sorprenderme.

A mis 7 años hice mi debut en tv interpretando a mi madre, en su novela biográfica. “Amor Sincero”.

A mis 8, fui la ganadora de un premio India Catalina (Actriz revelación del año 2010.)

Y desde entonces he participado en producciones como “Quien es la máscara” (Rcn)

(…) Disfruto el caos que viene con la vida,

Me gusta imaginarme escenarios,

Encontrarme en letras,

Ser puente para sanar,

Y decir lo que otros no pueden a través del arte.

Desconocerme para reconocerme,

Y perderme, para encontrarme…

Cuando caminas por un bosque que no ha sido domesticado por la mano del hombre, no solo ves abundante vida a tu alrededor; también encuentras a cada paso árboles caídos y troncos desmoronados, hojas podridas y materia en descomposición. Donde quiera que mires, encontrarás muerte además de vida.

Al observar más de cerca, descubrirás que del tronco que se está descomponiendo y de las hojas podridas nacen nueva vida. Los microorganismos están actuando en ellos. Las moléculas se están ordenando de nuevo.

De modo que no hay muerte por ninguna parte. Sólo existe una metamorfosis de las formas de vida.

La muerte es el principio de nueva vida.

Es transformación, es creación a una nueva etapa de tu energía”, dijo.