¿Quién es La Liendra? Biografía y datos curiosos del influencer

La Liendra es un reconocido influencer y creador de contenido digital originario de La Tebaida, Quindío en Colombia y quien saltó a la fama por subir un video en el año 2015 en donde se burlaba de su precaria situación económica y además contaba que solo tenía un par de zapatos.

Fue tan honesto y transparente este contenido que sus amigos más cercanos empezaron a compartir el clip que su parcero había subido a YouTube, por lo que este video se volvió viral y todo el mundo se empezó a conectar con lo que había pues siempre había una sátira en donde se burlaba de las situaciones más cotidianas de la vida.

Tiempo después el joven quien empezó a conectar con nuevas audiencias, empezó también a distribuir este tipo de videos por medio de Instagram. Iba poco a poco mostrando más cosas, por ejemplo, en donde vivía y los trabajos que tenía en un restaurante, en ventas en colegios y en una tienda de comestibles.

Tras la constancia y ese amor a ganarse la vida subiendo contenido a la web, La Liendra logró en 2018 comprarle una casa a su mamá. Esto por supuesto hizo que muchos estuvieran más identificados con lo que hacía el paisa y así fue conociendo a otros creadores que le brindaron su amistad y apoyo como Luisa Fernanda W, La Mafe Méndez y Luisa Castro, quien fuera su pareja por un tiempo.

¿Cuál es el nombre real de La Liendra y por qué le dicen así?

No cabe duda de que el nombre de La Liendra en el mundo digital sí que genera recordación y no es para menos pues este ‘alias’ daría cuenta de un personaje particular por descubrir.

Pues el nombre real de La Liendra es Carlos Mauricio Gómez, nació el 18 de junio del 2000. Muchos se preguntan de dónde salió este particular nombre del influencer quien a decir verdad tiene un sello personal bastante grande por ser conocido así ampliamente.

La Liendra nació en medio de las relaciones que tenía el joven Mauricio con sus amigos quienes llamaba de cariño ‘Liendras’. De hecho, esta palabra estaría relacionada con la expresión ‘parcero’.

¿Cuántas novias ha tenido la Liendra?

A pesar de que el influencer es poco atractivo para muchas, incluso él mismo ha hablado de su físico, lo cierto es que el paisa ha tenido amores con varias famosas mujeres del mundo digital.

Mercedes Uhía

La exinfluencer y amante del arte y los tatuajes, fue la primera que le robó el corazón al joven inclusive cuando él no era famoso en redes sociales. Según información de la biografía de La Liendra, la pareja duró dos años, pero todo terminó pues supuestamente cuando empezó a volverse famoso cambió e inclusive hubo mención por parte de la joven de supuestas amenazas.

Luisa Castro

Cuando La Liendra saltó a la fama, la primera novia que tuvo fue Luisa Castro, quien no fue bien recibida por los fans del creador de contenido, pues según ellos, ella quería pegarse de la fama de él para sacar adelante sus proyectos.

Su relación que no duró mucho terminó ya que la joven comentó que el paisa no era bueno en la cama.

¿Quién es la actual novia de La Liendra?

Después de altos y bajos en las lides del amor, La Liendra encontraría uno de sus amores más fuertes, la también creadora de contenidos Dani Duke, quien al parecer lo flechó de forma rotunda. Llevan cerca de 4 años juntos pues se conocieron en 2018, al parecer en un viaje en Cartagena en donde estuvieron invitados varios influencers.

La Segura habría llevado a su amigo Mauricio al encuentro y desde ahí tanto ella como La Liendra no se han separado ni un segundo. Dani Duke es la actual novia de la Liendra y es una famosa influencer de tips de maquillaje, estilo de vida y moda.

Los lujos que tiene La Liendra

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, ha hecho una fortuna en estos años dado su reconocimiento y todo ese contenido que ha conectado con los más 6 millones de seguidores.

Por supuesto esta fama trae consigo un patrimonio que el influencer no se ha esforzado en ocultar, es por eso que La Liendra poseía una bella y gran finca en Pereira que decidió vender hace unos meses por una suma de 900 millones de pesos. El creador de contenido adquirió un penthouse que le costó cerca de 500 mil dólares.

Su viaje en Dubái junto a su novia Dani Duke, también dio cuenta de la fortuna del joven, eso sin contar su carro actual, una camioneta 4Runner de casi $190 millones. Tuvo un carro de 27 millones y otro lujoso auto de 49 millones.

