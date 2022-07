Emmanuel Saldarriaga, el joven actor que sorprende a Colombia

Desde que llegó Dejémonos de Vargas a las noches de la televisión colombiana, los colombianos han podido disfrutar de un programa totalmente nuevo, fresco y divertido, en donde a través del humor y de enseñanzas se evidencian algunos de los problemas que enfrentan las familias en el siglo XXI.

Algo que, ha llamado la atención a los televidentes de esta producción son sus auténticos personajes que se han encargado de sacar cientos de sonrisas a los colombianos en las noches, aunque vemos actores de gran trayectoria como Pity Camacho, Margarita Muñoz, Aco Pérez, Andrea Guzmán, Julio Pachón, Constanza Duque, Nataly Umaña, entre otros.

Hay nuevas caras que han sorprendido con su talento y carisma en pantalla, es el caso de Melissa Cabrera (Camila), Laura Flórez (Yenniffer) y Emmanuel Saldarriaga (Agustín Julio).

Precisamente, Emmanuel ha sido uno de los personajes que más ha sorprendido a los colombianos, con su particular personalidad y astucia con los adultos, por eso, hoy te contamos más de esta joven promesa de la actuación.

Este joven actor de 16 años, nació en Medellín, Antioquia y desde pequeño se interesó por el mundo de la actuación y los medios de comunicación, algo que, sus padres vieron en él y decidieron apoyarlo ingresándolo a una academia de actuación en Medellín y a cursos de modelaje y técnica vocal.

En entrevista para nuestra cadena aliada de Noticias NTN24, el actor confesó que su amor en la actuación y el teatro empezó desde muy pequeño, participando en todas las actividades culturales, deportivas y artísticas de su colegio.

El amor por la actuación empezó desde que tenía cuatro años, me metía a todos los actos cívicos de mi colegio, primero me incursione por el modelaje y ya un tiempo después mis padres me metieron en clases de todo, fútbol, teatro, natación canto...