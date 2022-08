“Qué perro coraje”: Luisito Comunica al entrarse del acoso a su novia

Arianny Tenorio, la novia del influenciador Luisito Comunica, denunció, a través de sus redes sociales, que ella fue víctima del acoso de un hombre que iba en motocicleta y se subió a la acera por la que ella iba y le tocó uno de sus glúteos y además le dijo palabras morbosas, una situación que le generó mucho asco y la hizo sentir muy indignada.

“Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron así bien duro con deseo y me dijeron cosas morbosas y no me pienso quedar callada, porque no debemos quedarnos calladas cuando nos pasan estas cosas (…) el hombre me agarró la nalga con aquel deseo, ¡qué asco!, ¡qué cochino se sintió!, vale, de verdad que me sentí indignada y todavía que ‘ay qué rico que no sé qué, bla bla bla, con esa voz así que tú…. No, no ¿por qué lo haces?”, manifestó Arianny en un video publicado en Instagram.