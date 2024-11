Melissa Gate reveló si le gustaría ver a La Liendra y Yeferson Cossio en La casa de los famosos

En los últimos días el reality del Canal RCN La casa de los famosos Colombia se ha apoderado de las tendencias digitales desde el anuncio de las primeras seis aspirantes a ingresar a la competencia, de las cuales solo una podrá hacerlo con la ayuda de los votos de las personas.

Aspirantes a La casa de los famosos Colombia revelaron a quién no se quieren encontrar en el reality

Las celebridades que están luchando por el primer cupo de La casa de los famosos Colombia son: Marilyn Oquendo, Yina Rose, Manuela Gómez, Deiry Vargas, Juliana Seligmann y Melissa Gate.

En una dinámica con el equipo digital del Canal RCN, las seis aspirantes respondieron a varias preguntas sobre la competencia, una de ellas fue qué no permitirán en caso de ingresar.

Por su parte, Marilyn Oquedon respondió que no permitirá las mentiras, Yina Rose por su lado expresó que no permitirá que no la dejen dormir o que le escondan sus objetos personales. A su vez, Deiry, aseguró que no permitirá que la manden y Manuela aseguró que no dejará pasar ninguna falta de respeto con ella o su bebé.

Otra de las preguntas, en la dinámica fue a quién no les gustaría encontrarse dentro de la competencia, por su lado, Yina Rose aseguró que, no le gustaría encontrarse con Marilyn Oquendo, porque siente que juntas se ganarían eso.

Melissa Gate mandó contundente mensaje a La Liendra y Yeferson Cossio

Por su parte, Deiry Vargas, aseguró que no le gustaría encontrarse a Valentino y Yina Calderón. Pero la más fuerte y directa con su respuesta fue la creadora de contenido Melissa Gate.

La antioqueña se despachó con su respuesta contra los creadores de contenido La Liendra y Yeferson Cossio, dejando claro que no se los quiere encontrar en la competencia.

Espero no ver a La Liendra ni a Yeferson Cossio, por favor sigan haciendo sus negocios por allá afuera.

