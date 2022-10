"No descartan que pierda la visión", Ibai Llanos se sinceró sobre su estado de salud

Uno de los streamer más famosos de Europa, es el español Ibai Llanos, quien inició su carrera como narrador y comentarista online en 2014 cuando junto a un amigo retrasmitían las partidas de un videojuego llamado League of Legends.

No obstante, el español viene presentando unos complicados problemas de salud en los últimos meses, ya que, hace un tiempo el streamer les confesó a sus millones de seguidores que al parecer sufría de ceguera a un 90% en su ojo izquierdo. Tras la revelación sus seguidores se preocuparon y han estado al tanto del avance de su salud.

Estado de salud que al parecer no mejora, ya que, recientemente decidió volver a tocar el tema con sus seguidores a través de una nueva transmisión en línea.

En esta transmisión reveló que había tenido días difíciles, expresando que ahora cuando jugaba algún videojuego nuevo no podía rendir igual, ya que, cada vez más sus problemas de visión eran más notorios.

Cuando juego a un juego que es nuevo, yo voy a ser muy malo.

Nuevos avances en su caso médico

Ibai reveló en uno de sus transmisiones en vivo que ha tenido que estar ausentándose en ocasiones para poder trabajar en mejorar su salud y no forzar sus ojos, no obstante, contó que había recibido una noticia no tan buena por parte de su médico.

No me han podido descarta que me quede ciego. Es un problema bastante serio,

Aunque en principio al streamer se le asoció sus síntomas y dolores con una especie de infección en sus ojos, aún no se conoce a ciencia cierte el origen del problema, aunque en su reciente transmisión contó que podría ser algo de nacimiento que se fue desarrollando.

Asimismo, contó que aún no hay cura para su problema, no obstante, se encontraba en un tratamiento para poder mejorar este problema en su visión y no dejar que siga avanzando progresivamente.

Es increíble la vida, pero no se acaba el mundo, hay que pelear día a día.

