"Que Dios me libre" dice la Liendra sobre declaraciones de Jada Pinkett

Desde hace varias semanas que se vivió la sonada gala de los galardones más importantes del cine a nivel mundial: los Premios Oscar, que dejaron a Colombia con el nombre muy en alto, gracias al reconocimiento que tuvieron diferentes cantantes y actores colombianos, por su participación en la película animada favorita del público, Encanto, producción inspirada en la cultura del país cafetero.

Más allá de los galardones, fueron los nombre de Will Smith, Chris Rock y Jada Pinkett Smith, los que terminaron llevándose el protagonismo de la noche, tras la fuerte escena que se vivió, tras un mal chiste de Rock, sobre la enfermeda autoinmune que sufre Jada y que le ha costado la pérdida de su cabello.

En comienzo, su comentario fue tomado con humor, pero segundos después y en aras de exigir respeto por la salud y físico de su esposa, Will se paró de su silla y con una bofetada, le pidió a su colega que sacara el nombre de su esposa de su boca. Esta situación desde luego, desató todo tipo de comentarios divididos y acarreó consecuencias para la carrera del actor.

Tras la disputa, las delcaraciones de su compañera no han sido de mucho apoyo que dígamos, en comienzo, tildó de exagerado el comportamiento de Will, asegurando que ella jamás hubiese reaccionado así y posteriormente, reveló en el programa familiar de los Smith llamado “Red Table Talk” que nunca quiso casarse con el actor y que lo hizo forzada tras quedar embarazada accidentalmente.

Estas palabras, han abierto todo tipo de contienda y reacciones, que en su mayoría, rechazan las palabras de la mujer. Ese fue el caso de La Liendra quien no disimuló su sorpresa y molestia con lo dicho.

"Que Dios me libre de una mujer como la de Will Smith, eavemaria, a uno todo el mundo cayéndole encima y ella sale a decir que se casó con él por obligación, no pues que apoyo, de verdad que suave....Will: de mi mujer no vuelvas a hablar (golpe)...mujer de Will Smith, ¿tú que tiene que decir?: yo no necesitaba que el me defendiera, además me casé con él por bligación WTF", expresó el cafetero.