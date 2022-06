Desde la cárcel, prometido de Natti Natasha anuncia serie sobre su vida

El productor Raphy Pina, prometido de la cantante Natti Natasha, anunció desde su estadía en la cárcel que lanzará una serie sobre su vida.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, el empresario compartió el tráiler de lo que será la producción.

Con imágenes de todo lo que ha sido su caso de porte ilegal de armas, razón por la que fue sentenciado hace algunas semanas a más de 41 semanas de prisión y otros tres años bajo libertad condicional y mostrándose desde la cárcel, confesó que contará su verdad.

Según detalló serán varios capítulos y el primero de ellos saldrá el próximo 4 de julio a las 7 de la noche en su canal de YouTube.

“Hoy dejo de contar los días y comienzo a contar los meses. El 4 de julio compartiré con ustedes un proyecto muy especial que he preparado, un desahogo personal por todos los años que estuve callado, trabajando, soportando críticas, las caídas, éxito, luchas, fracasos y por supuesto, mi lucha por la libertad. Una serie para los que siempre se han preguntado.

¿Quién es Raphy Pina? lo conocerán por mi propio testimonio. Desde mis comienzos hasta "Mi final”, según ellos. No se lo pierdan 4 De Julio 2022 Mientras conmemoro de una manera no deseada mi cumpleaños, ustedes comienzan a ver de qué estoy hecho. Son varios episodios, así que no se pierdan ni un capítulo, que cada vez se pondrá más interesante”, confesó en la descripción de la publicación.