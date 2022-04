Profesora de inglés de Jenn Muriel la comparó con Sofía Vergara

Desde hace varias semanas, la creadora de contenido Jenn Muriel ha presumido en sus redes sociales el progreso que va teniendo con sus clases personalizadas de inglés, con el objetivo de dominar el segundo idioma.

Sin embargo, no solo las normas gramaticales son importantes en esta lengua, sino el acento y pronunciación que se usa a la hora de entablar y mantener una conversación.

Así lo dejó claro "la teacher" de Muriel, quien enfatizó en que su pronunciamiento estaba con un acento colombiano muy marcado y que de no corregirlo, se escucharía como Sofía Vergara.

"Nooo, es que si tu me dices "How are you" (con el acento tan marcado) eso tew suena muy Sofia Vergara" le aclaró la profesora mediante la clase remota.