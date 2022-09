Prince Royce vivió un momento intenso con una fan en su concierto en Miami

Prince Royce, uno de los cantantes de bachata más reconocidos a nivel mundial y quien actualmente se encuentra realizando su gira “Classic Tour”, sorprendió a todos sus seguidores, al subir un vídeo en donde una de sus fans le lame el abdomen.

El artista, había planeado su gira “Alter Ego” en el año 2020, pero tuvo que ser cancelada por la pandemia del COVID-19. Es por esta razón que Prince Royce, planeó para este año hacer una nueva gira que llamó “Classi Tour”, la cual inició en la ciudad de Miami donde se presentó en el FTX Arena este 16 de septiembre. Su presentación contó con más de 20 mil asistentes.

Pero, el exponente de la bachata, experimentó una situación parecida a la que vivió el cantante Enrique Iglesias en días pasados, cuando una fan que en principio quería tomarse fotos con el artista, después resultó abrazándolo para luego darle un beso.

El intérprete de canciones exitosas como ´Darte un beso´, ´Carita de inocente´, entre otras, compartió el momento en que se acercó al borde de la tarima para agradecer a los asistentes y mientras tenía un vaso en su mano izquierda y en la otra el micrófono, una de sus fanáticas seguidoras, realiza una maniobra que nadie esperaba.

La mujer burla al personal de seguridad y aprovechando que muchas personas se encontraban en ese momento alzando la playera que vestía el cantante, de manera inesperada le lamió el abdomen, de inmediato Prince Royce reacciona de manera sorpresiva y luego sonríe tímidamente.

El video dividió la opinión de los internautas, generando polémica por el acto de la mujer, algunos tildaron el hecho como inoportuno y hasta de acoso al artista, aunque otras personas se burlaron de la situación, hasta el mismo personal de seguridad, que se puede observar riéndose del momento y el mismo Prince Royce que escribió cuando compartió el video: “#ClassicMoments (emoji de carita sonrojada y lengua)”.

Como se mencionó anteriormente, los comentarios de los internautas están divididos y estos fueron algunos: “Cómo ahí no dicen que son acosadoras (carita de emoji pensando)” “Hoy conocí la envidiaaaaaaaaa (caritas de risa)” “Si un hombre le hace eso a una mujer, no me quiero ni imaginar lo que dirían. Pero como lo hace una mujer es normal (emoji con gafas)”.