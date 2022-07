¿Por qué Liliana González no volvió a publicar fotos en vestido de baño?

Liliana González es la bella y talentosa actriz que conquistó a los colombianos con su interpretación de Vicky “La pajarita”, en la primera versión de Hasta que la plata nos separe, pero también en las redes sociales debido a sus atractivas fotografías y publicaciones en las que sale posar en vestido de baño mostrando su increíble figura.

Sin embargo, durante los últimos meses la actriz bogotana, ha dejado de publicar fotografías en bikini, razón por la que algunos de sus más de 360.000 seguidores le han preguntado a través de sus redes sociales por el motivo por el que ha dejado de publicar este tipo de instantáneas y la actriz no tuvo ningún inconveniente en responder.

En su cuenta oficial de Instagram Liliana González activó la herramienta de preguntas y por supuesto uno de sus seguidores aprovechó para preguntarle “¿por qué ya no volviste a subir fotos en vestido de baño?”

Y Liliana respondió afirmando que no quiere que a ella la quieran solo por su cuerpo y que pese a que ella sabe que ese tipo de fotografías causan gran impacto en las redes sociales, ella no solamente busca números y quieren que la valoren y la sigan también por otras cosas.

“La verdad porque no quiero que me quieran solo por un cuerpo, pues lo que pasa es que yo sé que eso tiene un gran impacto en redes, los números se mueven muchísimo, cuando uno pone una foto, pero mi vida no se rige solamente por los números, me gusta que me valoren por otras cositas y yo no soy solo eso”, dijo Liliana González en sus historias.