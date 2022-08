Elianis Garrido reveló por qué no usa su anillo de boda en su mano izquierda

La actriz Elianis Garrido ofreció a sus millones de fanáticos un nuevo detalle sobre su reciente boda.

A través de su cuenta de Instagram compartió un video donde recopiló imágenes de este momento tan especial y con las que quiso hablar sobre sus anillos y lo importante que son para ella.

Siempre he pensado que una fecha tan especial debe tener el sello de las personalidades de los novios, no de las modas o tendencias, por eso es importante que quienes te apoyen entiendan su esencia y no quieran imponer lo que el mundo desee ”, señaló.

Esta es parte de una historia que me ha cambiado la vida y me ha enseñado a confiar, esperar, creer, soñar, vivir, abrazar el presente con la ilusión de un futuro bonito !

Asimismo, respondió por qué no usa esta joya en su dedo anular de la mano izquierda, que es donde suele ponerse.

“Como dato extra, porque me lo preguntan demasiado: No uso el anillo en el dedo izquierdo porque tuve una fractura que sigue siendo dolorosa para mí y el dedito tiene una cicatriz incómoda que no me deja usar allí ningún anillo. Solo por eso”, explicó.