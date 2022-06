El Mindo y la razón de no estar en Europa con sus amigos influenciadores

Un grupo de influenciadores colombianos llevan varios días disfrutando de los mágicos lugares de Europa, La Liendra, La Segura, su mamá, Alexa Mena, Dani Duke, Daiky Duke, pero al parecer más de uno ha extrañado a otros por lo que no dudaron en preguntarles por qué no se habían unido al parche de turismo.

Uno de ellos fue El Mindo, quien se dejó ver en sus redes sociales de paseo por la ciudad de Bogotá junto dos mujeres muy importantes para su vida, su mamá y su tía, esta última destacó fue una de las mujeres que lo crio y también reprendió en más de una ocasión.

El Mindo hizo la dinámica de preguntas para sus miles de seguidores sobre su infancia, pero también hubo quienes no perdieron la oportunidad para preguntarle por qué no estaba en el viaje que habían hecho los influenciadores a Europa en modo turistas. A lo que él no dudó en responder que “no, papi, eso es pa’ la gente que tiene billete, para los influenciadores más reconocidos del país, pero yo, no, mijo, aquí, café con pan, el himno nacional y sale pa’ pintura”, dijo con gracia el influenciador.

Y es que El Mindo, que si bien es gran amigo de la mayoría de los que se fueron al viaje, no estuvo con ellos, pero sí estuvo en Europa disfrutando de la gente, incluso de sus seguidores en ese lado del mundo y hasta consolidando grandes proyectos que le abrieron puertas internacionales por las que ha estado trabajando.

El Mindo papá

El Mindo también aprovechó esta visita de su tía y su mamá, para hacerle saber a sus seguidores esos datos curiosos que no saben de del o de su infancia y que sean ellas quienes le comentaran a la gente cómo era.

Entre las cosas que contaron, su mamá dio a conocer la vez que puso en peligro su vida y terminó debajo de un bus, pero también contaron las veces que lo tuvieron que reprender. Y es que él mismo contó que perdió sexto dos veces, pero no fue por mal estudiante, sino porque “yo quería salir más preparado”.

También dejó saber que en cuanto llegue la indicada sí sueña con tener hijos, pero que por ahora espera que por lo menos el amor llegue y que si no es así, “tocará pedirle el dato a James o Cristiano Ronaldo para saber ´como es esa vuelta”, dijo con gracia el generador de contenido.

