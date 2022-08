Por hacerse el gracioso, Camilo pasó pena con una mujer

Camilo Echeverry es uno de los artistas colombianos que ha logrado ganarse el corazón de millones de personas dentro y fuera del país por medio de las letras de sus canciones y diferentes ritmos musicales que llegan no solo a grandes sino también a pequeños fanáticos, pues así lo ha demostrado en diversas ocasiones al llenar escenarios con un público de todas las edades.

Por lo que imaginarlo en una situación en la que sería grosero con alguno de sus fans o persona en general es casi imposible. Sin embargo, durante el transcurso de este miércoles 24 de agosto el artista pasó por un momento muy similar.

Según relató el cantante, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de veintisiete millones de seguidores, por jugarle una broma a unos amigos resultó gritando a una señora, pues la idea era hacerle creer a ellos que se encontraba furioso, pero todo salió mal.

Preocupado por lo que pudiera suceder más adelante y para evitar cualquier tipo de escándalo, pero, sobre todo, con el fin de disculparse con la mujer, hizo publica esta situación.

“Voy a contarles algo que me pasó y que lo tengo todavía en la cabeza y fue muy chistoso, pero muy horrible. Estaba yo en mi carro, ¿No? Y a mí carro se le dañó, o sea, no le bajan las ventanas. Entonces pa’ abrir, o sea, pa’ salir, me tengo, o sea, pa’ asomarme me toca abrir la puerta y salir y volver a cerrar (Risas) Entonces claro, yo estaba saliendo de la casa de unos amigos y afuera estaban ellos dos, entonces yo salí y pa’ hacerles la broma abrí la puerta, como si estuviera bravo, me estaban mirando ellos y les grité ¿Qué mira? Y cerré duro y aceleré… Cuando empiezo a acelerar me doy cuenta de que al frente de ellos hay una señora paseando un perro… Y yo, o sea, en los ojos de la señora, yo abrí la puerta de mi carro y le grité ¿Qué mira? Cerré la puerta y me fui. Y no me expliqué, o sea, aceleré y me fui, parce… Entonces claro, a mí me tortura pensar que esa señora llegó a su casa y le dijo a sus hijos: No saben la que me pasó. Estoy paseando al perro y Camilo abre la puerta, ni siquiera baja la ventana, abre la puerta de su carro y me grita ¿Qué mira? Cierra la puerta y se va… Señora, si usted está viendo esta historia yo le pido por favor que me escriba un DM (mensaje directo) o alguna cosa, y que me deje explicar lo que pasó, perdón señora, eso que yo hice no me representa. Eso no soy yo, perdón”.