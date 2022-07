La llamativa foto por la que aseguran que Jessica Cediel mostró de más

Como es usual Jessica Cediel es una de las actrices más activas de las redes sociales, pues día a día suele enamorar a sus fans con sus atractivas fotografías y videos que dejan suspirando a sus millones de seguidores, sin embargo, hace poco la talentosa actriz generó debate debido a la última publicación que realizó en su cuenta de Instagram pues muchos afirmaron que ella había mostrado de más.

Se trata de un post que Jessica Cediel realizó en su cuenta oficial de Instagram en la que ella posa luciendo una camisa muy corta y escotada de lana, un pantalón jean azul, y una flor amarilla decorando su cabello suelto, en el carrete fotográfico, Cediel aparece posando de diferentes maneras.

Sin embargo, hubo una foto que llamó mucho la atención y que provocó que a ella recibiera cientos de comentarios, en la instantánea se ve a Jessica Cediel, posando de pie, de frente al lente, con una leve sonrisa, pero debido al gran escote de su blusa pareciera que ella hubiese mostrado de más, pues en la foto se puede ver parte de un círculo y muchos afirmaron que se trataba de su pezón.

Por eso Jessica Cediel decidió poner fin a los rumores, así que en una de sus historias de Instagram, publicó una fotografía de ella en la que muestra con un poco más de detalle su escote y el círculo transparente que se alcanza a asomar en su escote, dejando en evidencia que no se trata de su pezón.

Al publicar la fotografía, Jessica Cediel escribió un mensaje a las personas que la estaban criticando, aclarando que lo que se le alcanza a ver en la foto es un protector de pezón, el cual está hecho en plástico y es de otro color, además afirmó que no sabe por qué hubo tanto alboroto preguntándole a los internautas si ellos están mal de la vista.

“Para los chismosos…. ¡no es el pezón! ¿Están mal de la vista o qué? Ni siquiera se me asoma nada! es el protector del pezón lo que se ve! Yo no le veo el alboroto! No ven que brilla, tiene otro color y es de plástico”, escribió Jessica Cediel.