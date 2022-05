Nuevos clips de Poncho Zuleta y Karen Lizarazo dividen posturas en redes

En los últimos días se hizo viral un video que generó gran indignación entre los internautas por el evidente abuso de un reconocido cantante vallenatero a una artista emergente que con gesticulaciones incómodas, trató de no llevar a mayores una abusiva situación.

Se trata del emblemático cantautor Poncho Zuleta, quien el pasado jueves 19 de mayo, se encontraba en Montería haciendo una presentación en un evento privado, junto a la también cantante en ascenso Karen Lizarazo, quien cumplía con su agenda en tarima cuando de repente fue interrumpida con una incómoda situación.

Como se puede evidenciar en el clip, la cantante parece haber sido agarrada a la fuerza por Poncho, quien posteriormente intentó besarla, situación que despertó la indignación de millones de internautas y la misma Lizarazo, quien se pronuncio invitando al artista a evitar esos comportamientos.

"Desde lo más profundo de mi corazón, rechazo cualquier acto de irrespeto hacia las mujeres a cualquier hora, en cualquier lugar, en la calle, en la casa, en la oficina, en la tarima... Querido maestro Poncho Zuleta, lo he admirado desde niña, respeto su legado y usted sabe que los apreció. Maestro que esta sea una oportunidad para hacer reflexión como sociedad ”, enfatizó la cantante.

Tras la ola de críticas contra el cantante, diversas páginas de entretenimitno digital filtraron nuevos videos de los artistas, donde se vieron en situaciones igualmente comprometedoras, donde Lizarazo no se veía inconforme. De hecho, ella era quien con movimientos carnavalezcos se acercaba a este y hasta le cantaba.

Vale aclarar que estas situaciones fueron dadas en ocasiones anteriores a la evidente incomodidad que vivió en el escenario, sin embargo, no se libró que las posiciones divididas se viralizaran al instante, pues muchos que en comienzo le denfendían, ahora afirmaban que aunque no están de acuerdo con el acoso, sentían que ella le daba pie a muchas situaciones y no sabía poner límites a otras.

"Ombe debemos darnos al respeto", "3 Doritos después del comunicado", "Pero ella es muy alzada cómo se deja", "dando casquillo y después se queja", "Dios tanta mujer defendiendo al viejo verde morboso ese", "Yo no veo que se intenté soltar en ningún video!" y "El problema de chansiarse con una abuelo borracho, pero igual no le da el derecho de llegar a esos límites, pero karen mami que también te quede de experiencia no darle largas a nadie", fueron algunos d elos comentarios.

