Poncho Zuleta se disculpó con Karen Lizarazo tras abuso en tarima

El pasado jueves 19 de mayo se conoció una repudiable situación protagonizada por el reconocido cantautor vallenatero Poncho Zuleta, quien según las gestos incómodos del clip y reacciones de los asistentes, se estaba sobrepasando con la también artista vallenatera Karen Lizarazo en plena presentación en tarima.

Mientras esta intentaba cantarle a su público, Zuleta la abrazaba presuntamente por la fuerza y hasta intentaba besarla, mientras ella trataba de safarse. Esta situación despertó la inmediata indignación de millones de seguidores, que catalogaron de abuso sexual el hecho.

Por su parte, Karen le hizo una invitación al artista para que reflexionara sobre su comportamiento: "Desde lo más profundo de mi corazón, rechazo cualquier acto de irrespeto hacia las mujeres a cualquier hora, en cualquier lugar, en la calle, en la casa, en la oficina, en la tarima...Querido maestro Poncho Zuleta, lo he admirado desde niña, respeto su legado y usted sabe que los apreció. Maestro que esta sea una oportunidad para hacer reflexión como sociedad”, enfatizó la cantante.

Poncho Zuleta pide disculpas públicas a Karen Lizarazo y todas las mujeres

Tras la ola de críticas, el artista aprovechó un extenso video en sus redes personales, para pedirle profundas disculpas a la interprete y a todas las mujeres que se sintieron irrespetadas con lo sucedido.

Hoy quiero ofrecer disculpas muy sinceramente a mi amiga y colega Karen Lizarazo, una artista admirable, a ella y a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas por lo sucedido en la madrugada del 20 de mayo, ¡Mis disculpas!...cuando pienso en las mujeres, pienso en mi madre, su memoria es sagrada y no puedo concebir nada diferente sino enaltecerlas, porque son sin duda el eje central de la humanidad, mil disculpas y un abrazo grande, expresó el artista con unas risas en sus manos.

Tras esto, los internautas expresaron posiciones divididas al respecto, unos, empatizando con sus palabras y recordando que Karen tampoco tuvo objeción en poner límites a sus comportamientos y otros, afirmando que no le creen lo que dice.

"Lo que le toca hacer para "cuidar la imagen" obligado quizás por su manager .. canto sus canciones pero no comparto su comportamiento cada que toma licor . Y al otro día siempre salen con las disculpas ... Nos pasamos la vida pidiendo disculpas después de c4rgarla", "Viejo verde, no aclare mucho que oscurece" y "por qué no hablan de los comportamientos seductores de Karen en otros videos, al fin la doble moral de este país", fueron algunos comentarios.

