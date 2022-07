Pirry se suma a las críticas contra Instagram “por querer competirle a TikTok”

El periodista y documentalista Guillermo Arturo Prieto La Rotta, mejor conocido como Pirry, se sumó a las críticas contra los recientes cambios que está haciendo la red social Instagram para competirle a TikTok.

Pirry explica sus críticas contra el algoritmo de Instagram

"No es nada contra TikTok ni contra los reeles, es algo contra el hecho de que Instagram te presione de alguna manera para que solo hagas reeles y poder competirle a TikTok. (...) El problema es que uno no puede ver lo que a uno se le da la gana cuando el algoritmo solo le da preferencia a unas cosas, eso es lo que me parece que está mal", aseguró Pirry a través de sus historias.

El también escritor y creador de contenido explicó "todo esto a qué viene. A que una influencer gringa conocida como @illumitati, una fotógrafa, se mamó de esto e hizo un manifiesto que dice 'hagamos de Instagram, Instagram otra vez'. Pues la vaina ha tenido tanta resonancia que se le han sumado instagramers con millones de seguidores, incluidas las Kardashians, al punto que le ha tocado salir a hablar al director de Instagram".

"Sí, el señor Adam Mosseri ha salido a decir que van a reevaluar sus políticas porque mucha gente está diciendo es que están haciendo todo para competirle a TikTok y no para darle gusto a los usuarios de la plataforma que les gusta la plataforma por algunas razones en especial", relató Pirry.

El periodista insistió en que "no es nada contra TikTok, no es nada contra los reeles, pero es que una plataforma es Instagram y otra plataforma es TikTok y últimamente Instagram se está volviendo totalmente TikTok. Entonces que guarde su personalidad".

Pirry se siente obligado a publicar reels en Instagram como si fuera TikTok

Pirry levantó su voz de protesta no solo a través de sus historias, sino también con una publicación en el que escribió que "ya era hora" y preguntó a sus seguidores: "¿Ustedes no están mamados de sentirse obligados a publicar reeles al estilo de TikTok en esta red social que nos gustaba tanto por la fotografía? Pues por fin alguien alzó la mano, la generadora de contenidos @illumitati se quejó y se le han unido miles y miles de instagramers, algunos de ellos muy famosos".

"Su reclamo ha surtido efecto y el director de Instagram, Adam Mosseri, ha respondido y ha dicho que revaluarán sus políticas tiktokeras, ¿ustedes qué opinan?", concluyó el documentalista en un post que superó los 88 mil me gusta y 2.400 comentarios en tan solo un día.

