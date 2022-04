Pirry envía mensaje de cuidado a los animales

En su cuenta de Instagram con casi dos millones de seguidores, el periodista conocido como ‘Pirry’ se mostró conmovido con una foto de él junto a un manatí que, al parecer estaba llorando.

En la descripción de la foto, Pirry profundizó en el tema de las lágrimas y los sentimientos de los animales que, muchas veces, desconocemos.

“¿LLORA LA NATURALEZA?, a veces cuando amplio una foto, encuentro detalles que no vi la primera vez, está foto me la tomo @fernandotrujilloomacha en febrero del 2020, pocas semanas antes de que nos encerraran. Es una historia que no he terminado, con pasajes esperanzadores y otros muy tristes” escribió el reportero de aventura.