Pipe Bueno reveló emotivo recuerdo grabando con Darío Gómez

El cantante Pipe Bueno reveló un emotivo recuerdo de cuando grabó el video musical de “Guaro” junto al artista Darío Gómez, quien falleció el pasado martes 26 de julio, y otros colegas.

Te puede interesar: Pipe Bueno se mostró muy nostálgico tras hablar de su amistad con Darío Gómez

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, el caleño compartió un video en el que se mostró en horas de la noche grabando una de las escenas del videoclip.

Pipe Bueno reveló inédito video de “Guaro”

Según reveló el artista en nuestro programa de las mañanas, “Buen Día Colombia”, ya estaba un poco tomados y allí él decidió quitarse la chaqueta y el maestro le siguió la corriente y también hizo lo mismo, provocando que su otro colega, el Charrito Negro les siguiera la idea.

“El mismo día que grabamos ‘Guaro’ nos emborrachamos desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche (…) yo ya de lo prendido que estaba tirándome los pasos sexys en el video, me quito el chaleco y don Darío ni corto ni perezoso dice ¿cómo así? Yo también y se sale pa’ adelante y se quita el saco, termina el Charrito también quitándose el saco. Creo que es un tipo”, narró.

Asimismo, por medio de la descripción de la publicación, reiteró que siempre lo recordará.

“Memorias cómo está quedaran en mi mente por siempre !! Les regalo este bello momento donde entre copas, licor y música simplemente FUIMOS”, agregó.

Tras su publicación, logró miles de “me gusta” y comentarios donde los llenaron de halagos y muchos se mostraron igual de nostálgicos por la dolorosa partida de ‘El Rey del Despecho’.

"Qué Bonito momento Me hizo vibrar de emoción", "Lloran mis ojos… bendito sea Dios. El cielo está de fiesta por ti mi rey", "Que nota!! Lo esencial no tiene precio, y lo esencial son momentos como este!!", "La nobleza en todo su esplendor, eterno Darío", "No supero esta noticia, tan hermoso", "Siempre será mi Rey", "Tan bellos, los amo", "Memorias es lo que nos queda con un hombre que lo caracterizó su sencillez vuela alto grande de grandes, canta en el cielo, rey del despecho", "Lograste tener a un verdadero legendario en una canción que queda para la historia de la música, hermano", "Marcando generaciones", "Bellos ! Como la pasaron de bien", "Wowwww como le duele su partida a Colombia, Dios tenga en su Santa Gloria al rey", "Nuestro Rey del despecho por siempre y para siempre", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

No dejes de leer: La emotiva despedida de colegas y fanáticos a Darío Gómez