La particular dinámica de Pipe Bueno para definir un aspecto en su rostro

El artista de música popular Pipe Bueno se cataloga como uno de los cantantes más reconocidos del género en los últimos años, logrando llegar con su música a diferentes países de Latinoamérica y del mundo.

Asimismo, el artista logró debutar en la actuación en este 2022, cuando sorprendió a Colombia con su papel de Wilson en la producción de Nuestra Tele "Te la dedico", donde compartió protagónico junto a la actriz Diana Hoyos. Posteriormente, salió a la luz otro proyecto del actor para la plataforma de streaming estadounidense Disney +.

No obstante, el artista también goza de gran popularidad en redes sociales, en donde acumula millones de seguidores, una de las redes en las que el artista mejor se desenvuelve y es más activo es en Instagram, en donde a diario comparte detalles de su vida personal y laboral.

El artista decidió aprovechar su influencia en redes para poder tomar una decisión sobre su aspecto físico, ya que, tenía una duda de cuál era el mejor look que le convenía a sus edad.

Pipe decidió hacer una particular publicación en la que compartió un carrete de fotografías en las que lucía la misma vestimenta de color blanco pero con la diferencia que en unas fotos tenía barba y en otras estaba completamente afeitado, por eso, decidió preguntarles de forma directa a sus fans si se veía mejor con o sin barba.

¿Me prefieren con BARBA O SIN BARBA? Los estaré leyendo para saber si me afeito o no, el mismo traje, la misma persona, el mismo palomo, solo que uno con barba y otro que no jejejeje ¡Escojan pues!