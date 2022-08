Pipe Bueno causó todo tipo de reacciones al besar a una fan en un concierto

El cantante de música popular colombiano Pipe Bueno, quien en la actualidad ha estado incursionando en la pantalla chica al debutar como actor en la producción de Canal RCN “Te la dedico”, se convirtió en tendencia en las últimas horas luego de que un corto audiovisual en el que se le ve junto a una de sus seguidoras en una escena bastante comprometedora se viralizara.

Según se puede ver en el video, Pipe Bueno habría invitado a una de las asistentes a uno de sus más recientes concierto a subir al escenario para posteriormente darle un acalorado beso en la boca mientras el público gritaba de emoción.

Aunque el momento fue bastante corto, el hecho de que el artista besara a otra mujer que no fuera la influenciadora y empresaria Luisa Fernanda W, con quien actualmente conforma un hogar y se encuentra a la espera de su segundo hijo a quien llamaron Domenic, dividió opiniones entre los internautas, pues la mayoría estuvo de acuerdo con que este tipo de actos estaba muy mal visto en alguien que ya tenía un hogar conformado.

Recordemos que la historia de amor entre Luisa y Pipe comenzó hace casi tres años cuando empezaron a trabajar en proyectos musicales juntos. Y es que Luisa, meses atrás, había perdido a Fabio Legarda, uno de sus novios y con el que había demostrado amor por las redes como nunca lo había hecho con nadie.

Poco a poco, los dos fueron mostrando en redes que estaban trabajando e incluso saliendo juntos. Hace aproximadamente dos años, luego de varios meses de relación, los famosos confirmaron que estaban esperando a su primer hijo, Máximo.

LA REACCIÓN DE LOS INTERNAUTAS

Por esto, los internautas consideraron que, por respeto a su relación con la empresaria, el cantante debería de abstenerse a realizar este tipo de actos en medio de sus presentaciones.

“Cuando llegue a la casa le tienen las maletas a fuera”, “Que mal!!!!!creo que uno no puede rebajarse de esta manera solo por show”, “Que hará entonces cuándo nadie lo está viendo, que peligritooo”, “A Luisa Fernanda W no le gusta este Video”, “Oiga esa moda que les ha cogido. Respeten a sus mujeres por Dios”, “Esta publicación no le gusta a Luisa”.

Sin embargo, y a pesar del rechazo que ha recibido en redes sociales, ni el cantante, ni la influenciadora se han pronunciado al respecto a través de sus respectivas cuentas.

