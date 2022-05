Pautips envió un claro mensaje luego de que le criticaran sus manos

La influenciadora Pautips envió un contundente mensaje a sus seguidores luego de que una internauta decidiera criticarle sus manos.

Según informó por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la joven ha estado contestando varios mensajes directos que le llegan.

Si bien se ha encontrado con que la mayoría son positivos, quiso dar a conocer uno donde una seguidora decide juzgar el aspecto de sus manos al presumir su manicure.

“Me llama la atención cómo hay personas que les gusta criticar cuerpos ajenos y crear inseguridades en los demás. Paula de hacer unos años se hubiera traumado, pero bueno, ya he recorrido buenos años de críticas que en este momento no me afecta, pero si me hace reflexionar. La belleza es tan subjetiva, yo encuentro mis manos hermosas, me encantan y mis uñas me parecen lo mejor. Estas manos que son buenas para pintar, acariciar y agarran las pesas duro ¿qué haría yo sin manos?”, respondió.