Pautips envía mensaje sobre la ansiedad y lo que se ve en redes

En su cuenta de Instagram con más de 8 millones 200 mil seguidores, la creadora de contenido Paula Galindo, más conocida como Pautips, subió unas bellas fotos suyas sonriendo, pero que estaba acompañada de un mensaje acerca de la ansiedad.

La influencer, quien recientemente celebró el día de la madre en un lujoso restaurante, explicó en la descripción de su post que, aunque se ve muy feliz en las fotos, estaba a punto de pasar por una crisis de ansiedad.

“Unas horas después de tomarme estas fotos tuve una crisis de ansiedad y no podía para de llorar ¿Por qué les cuento esto? Porque no todo el que se ve feliz en redes lo está. Al menos no el 100% del tiempo; así que, si te encuentras comparándote con las vidas perfectas que ves, no te hagas falsas expectativas. Instagram es un álbum de nuestros mejores momentos, pero todos detrás de cámara tenemos nuestros líos y problemas. Que tengas un buen lunes, sigue trabajando en ti” escribió la influenciadora.