Pautips dio su opinión sobre la polémica entre Residente y J Balvin

La influenciadora Pautips se sumó a las celebridades que han dado su opinión sobre la polémica que han protagonizado los cantantes Residente y J Balvin.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí fue interrogada al respecto.

Allí la creadora de contenido confesó que no es fiel fanática de ninguno de los artistas, pero suele disfrutar la música de ambos.

Destacó que no apoya para la actitud que tuvo al puertorriqueño.

“Como ser humano opino que está mal apoyar el bullying, eso es bullying, buscar fama, aplausos o la razón, mediante palabras que quiebran a otro. No me parece, ¿cómo podemos estar de acuerdo con esos ataques y después decirles a los niños en las escuelas que no matoneen a otros?”, señaló.