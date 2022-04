Paula Barreto envía profundo mensaje sobre la crianza respetuosa

La hermosa actriz y modelo colombiana, Paula Barreto, quiso enviar un mensaje de reflexión en su cuenta de Instagram acerca de la importancia de interiorizar en el corazón todas esas teorías de crianza responsable de las que los psicólogos infantiles hablan.

En el video, que además tiene una música muy relajante acorde con el tema del que quiere hablar, Paula escribe algunas frases que tienen sentido para argumentar su punto de vista.

“Del dicho al hecho… hay mucho trecho… Que alguien sepa mucho de leyes, por ejemplo, no garantiza su sentido de honestidad o de justicia; saber mucho de medicina, es diferente a ser y sentirse saludable; leer la biblia todos los días y recitarla de memoria, no te hace ser amable, relacionarte en armonía con los demás o vivir en paz; ser un experto en psicología y crianza respetuosa, no te convierte por arte de magia en un padre presente ni en un ser humano respetuoso o empático. Necesitamos INTEGRAR la información, bajarla de la CABEZA al CORAZÓN” escribió la artista.