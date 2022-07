Así despidieron a Estiwar G los participantes de MasterChef Celebrity

Falta muy poco para conocer al ganador de MasterChef Celebrity, por eso a medida que avanzan los capítulos del concurso de cocina más importante del mundo, cada vez es más difícil decirle adiós a nuestras celebridades favoritas y en plena semifinal Estiwar G tuvo que abandonar la cocina.

Desde el momento de la despedida, los colombianos comenzaron a manifestarle sus mensajes de agradecimiento a el influenciador ñero e incluso en su despedida, Claudia Bahamón le dijo unas palabras y le pidió que se quitara el atuendo y mostrara al hombre que le daba vida a Estiwar G.

Pero los mensajes de despedida continuaron llegando y por supuesto las celebridades que hicieron parte de MasterChef también dedicaron un espacio de sus redes sociales para hacerle una dedicatoria a Estiwar G, una de ellas la ex Señorita Colombia Carolina Gómez, quien publicó una fotografía que se tomó junto a Estiwar y le dedicó un mensaje a “El ñero caballero”.

Otra de las participantes que entablaron una buena amistad con Estiwar G fue Aida Bossa que recordó en sus redes algunos de los momentos en los que ambos crearon algunas de las composiciones musicales para la entrada a la cocina, mezclando lo mejor de sus estilos.

“Estiwar G nos debemos una cocinada bien maquia y por supuesto una buena sesión de #betbox #rap”, escribió la actriz que en otra historia, donde aparecen detrás de cámaras en Master Chef destacó so proceso “viejo estiwi, Viejo Luis, qué bello recorrido por MasterChef Celebirty”.

Por supuesto los homenajes no quedaron ahí, ya que los participantes que aún siguen en competencia también dedicaron una historia y un mensaje a Estiwar G, una de ellos, Cristina Campuzano quien posteó una foto junto al influenciador, afirmando que él es “El ñero más caballero de Colombia” recordando algunas de las cosas que él le decía.

“MI CUCÚ !!!!! Eres un ser INMENSO ! Gracias por darle voz a tanta gente que te necesitas!!! Gracias por tu dulzura conmigo, por tu humor, por hacerme reír con solo decir TATI cuando @tatanmejia pasaba al atril jajajajajjajajaja… extrañaré esa voz que me decía “Mi niña”. NOS VAS A HACER MUCHA FALTA!!! EL ÑERO MÁS CABALLERO DE COLOMBIA!, te queremos Analfabeta!!!”, escribió la actriz.

Uno de los amigos de Estiwar G es Chicho Arias, uno de ‘los analfabetas del sabor’ quien también público una fotografía de Estiwar G para dedicarle un mensaje a él, pero sobre todo a Luis Fernando, quien le da vida a este personaje, destacando que él es una de las personas más lindas que ha conocido en la vida y habló de la forma en la que él pudo realzar su personaje.

“Tengo muchas cosas pa decirle a @estiwar.g pero, sobre todo, a Luis, el man detrás de ese personaje. Yo sé que a él no le gusta que lo mencionen pero es una de la lindas personas que he conocido en la vida, una brillantez para escribir, para interpretar, para crear. Al principio no se arrugó porque estaban destrozando su personaje y, al contrario, lo marcó mucho más y ya vieron lo que terminó pasando: Colombia ama a ese ñero que cuenta el país como pocos. Lo quiero mucho, Lucho, que alegría tener un amigo como usted, gracias por tantas carcajadas, usted y yo sabemos que ya ganamos”, escribió el comediante.