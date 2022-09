El emotivo mensaje de amor de Paola Turbay a su esposo Alejandro Estrada

La reconocida actriz y empresaria Paola Turbay, suele ser muy activa en sus redes sociales donde comparte momentos laborales y también familiares, sobre todo de sus hijos Emilia Estrada y Sofia Estrada, pero su esposo Alejandro Estrada no es la excepción, aunque él prefiere mantener su ámbito familiar con más privacidad, sin embargo, ella resalta en las fechas especiales sus buenos momento resaltando el buen padre y esposo que es.

La exreina contrajo matrimonio con el empresario de la industria audiovisual en septiembre de 1994 y el amor sigue intacto, precisamente, la actriz compartió una serie de fotografías en las que se puede apreciar el paso de los años con su esposo y donde denotan el pasar de los años en un estable y feliz matrimonio.

Una bella historia de amor

2 años de novios y 28 casados. Empezamos a salir el 24 de septiembre del ‘92, nos casamos a los 2 años exactos y desde entonces hemos reído y llorado. Hemos vivido y hemos creído. Todo desde el amor y deseo de ser el mejor para nosotros mismo y para el otro.

Sus seguidores y amigos no han expresado sus mensajes de cariño y felicitaciones hacia la pareja:

Kathysaenzh: Tan divinos ❤️ Natybotero: Hermoso felicidades 🙌 Toyamontoya: que viva el amor bonito!

El Amor es un secreto que los ojos no saben guardar y yo me derrito siempre que os veo juntos. ¡Feliz Aniversario mis parceritos divinos! Sois un ejemplo para mí. Os amo demasiado❤️. La única que se ha dado ese lujo de que Colombia viera esa boda por televisión ❤️ en directo. Reina de reina no por su físico si no por ese carisma que se gasta.

Y es que no es la primera vez que la ex virreina universal publica la celebración de su aniversario, cuando celebró sus 25 años de casada, compartió una serie de fotografías recientes y antiguas donde deja ver su el amor que sienten el uno por el otro no ha cambiado.