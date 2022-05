Artistas que estuvieron en la boda de Paola Jara y Jessi Uribe

La boda entre Jessi Uribe y Paola Jara sigue apoderándose de las tendencias digitales, tras la sorpesa que fue para muchos la consumación de su amor ante los lojos de Dios. Desde luego, el vestido de la novia, su entrada a la iglesia cantando y los lujos que se evidenciaron en su fiesta, también siguen dando de qué hablar.

Como muestra de ello, esta el más reciente clip compartido por diversas páginas de entretenimiento nacional, donde se ve a importantes artistas de la música vallenata, ambientando el festejo de los recién casados. Entre ellos, resalta Jorge Celedón, el emblemático interprete de "Que Bonita es esta Vida", y "Pipe Pelaez", quien se destaca por éxitos como "Mi Celosa Hermosa", "Loco" y "Fue un Amor de Verdad".

"Corazón si querer no pueden, corazón porfavor decílo, que al amor se le pasa el tiempo y no quiero quedarme solo en el camino, dime ya porque me da miedo quedar como el ave, que quedo sin nido...hay corazón, si te vas, enseñame cómo te olvido", se le escuchó cantando a Celdeón, mientras paola y sus amigas coreaban a todo pulmón.

Pipe Pelaez por su parte, deleitó con una tierna dedicatoria de Jessi para la paisa "una vanidosa igualitica a ti, hace tanto rato que me falta a mí, una que me mueva el piso, como me lo estás moviendo, una que me mueva el piso, como tú lo estás haciendo".

Otras presentaciones en la boda de Jessi y Paola

Como se pudo evidenciar en las historias de la propia Paola Jara, su agasajo también fue ambientado por una orquesta de música bailable, con la que encendieron la fiesta, donde estuvieron rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, tal y como lo habían anunciado meses atrás: que querían celebrar su amor, solo con las personas más allegadas.

Entre los invitados, se desconoce si hubo colegas del medio de los cantantes de música popular, que decidieron reservarse detalles de sus preparativos y hasta festejo. Por ello, no se sabe si los invitados fiel a su comportamiento prefirieron respetar la privacidad que ellos buscaban o si realmente no fueron invitados.

