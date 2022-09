Paola Jara enamora al usar la ropa de Jessi Uribe después de la ducha

La cantante de música popular Paola Jara es centro de atención en las redes luego de conocer una demanda que hay en su contra por presunta falsificación en un documento público y abuso de confianza. Aunque la guapísima artista aún no se ha pronunciado sobre este lío judicial, los medios y fanáticos si esperan que Paola de su versión de los hechos.

Te puede interesar: Paola Jara es demandada por falsificación y abuso de confianza

Mientras tanto, la artista antioqueña sigue encantando a sus seis millones de seguidores en la red social de Instagram con sugerentes imágenes en las que luce su escultural figura y llamativos atributos.

Paola Jara usando ropa de su esposo, Jessi Uribe

Así lo hizo en una de sus últimas publicaciones, en donde Paola, después del baño, les contó a sus fans uno de sus secretos para lucir un cabello radiante. En el post, Paola se mostró al interior de su closet y vistiéndose para salir a realizar algunas actividades.

“Buenos días!!!!!! yo ya me bañé, me lavé el cabello Porq dormí con mi aceite de coco y me amaneció súper suavecito”, escribió Paola junto al video con el que, como casi siempre, dejó a más de un seguidor suspirando.

En el clip, Paola presumió su estilizada figura usando uno de los trajes deportivos de su empresa, con el que además resaltó sus más llamativos atributos. Luego, la artista antioqueña decidió complementar su outfit con un buso de su esposo, el también cantante Jessi Uribe, y les preguntó a sus seguidores si también usaban la ropa de sus parejas.

“…voy hacer una vuelta y luego a entrenar. Aaahhh! Y me le puse el buso a mi esposo… ustedes también hacen lo mismo? Pd: mi set es de la nueva colección de @pjfitwear”, agregó Paola a la descripción del video.

Miles de fanáticos enamorados de la belleza y el talento de Paola Jara

Con el video, Paola Jara logró más de 11 mil reacciones en menos de tres horas y recibió decenas de comentarios de fans derretidos de amor por ella. Entre los mensajes, algunos seguidores aseguraron que el buso le quedaba muy bien y resaltaron el atractivo físico de la artista.

“Ese buso te queda espectacular mi Pao”, “la más linda de todas las cantantes”, “me encanta tu pinta y ese buso me mató”, “Te queda lindo el buso de tu esposo jajaja”, “Y yo pensando, le queda como grande ahhh”, “Muy linda la ropa deportiva”, escribieron los fans de Paola en la caja de comentarios.