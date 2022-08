Paola Jara dejó perplejos a sus fans con emotiva interpretación de Kanny García

Si por algo se caracteriza Paola Jara es por su belleza, sensualidad, matrimonio con el también cantante de música popular Jessi Uribe y sobre todo, por el poder que tiene en cada una de sus interpretaciones, ya sean propias o de covers, a los que al ponerles su sello personal, se convierten en todo un hit bajo su voz.

Ese fue el caso del más reciente Reel que compartió en su Feed de Instagram, donde se inspiró en uno de los sencillos de la cantautora puertorriqueña Kanny García, para cantar a pulmón herido en lo que parecía la sala de su vivienda.

"Confieso que me haces tanta falta, para decirme: "todo va a estar bien", para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café...Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser, es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser ¿Y cómo no? Si eras mi todo ¿Y cómo no?", fraseó Paola en versión acústica.