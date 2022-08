Paola Jara respondió cuál es su lugar favorito en el mundo y más

La cantante Paola Jara despejó algunas dudas a sus millones de fanáticos en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, la artista activó la herramienta de preguntas para responder algunas inquietudes mientras se arreglaba para uno de sus conciertos.

Con ayuda de su maquilladora, la paisa contestó algunos interrogantes.

Entre ellos confesó cuál es su lugar favorito en el mundo dando una inesperada respuesta.

“Mi lugar favorito es mi casa y cualquier lugar donde haya mar”, dijo.

Cabe recordar que, la artista reside en la ciudad de Medellín en una lujosa propiedad.

La cuestionaron sobre cómo considera que es su carácter y su maquilladora fue quien la resolvió.

“Pao es súper tierna, tranquila, siempre se preocupa por los demás”, señaló.

También le preguntaron qué es lo que la pone nerviosa, mencionando que no es cantar, como muchos creerían.

“Hablar, me da más nervios que cantar”, aseguró.

Paola Jara tuvo exitoso concierto en Ecuador

Por su parte, compartió un video del exitoso concierto que tuvo en su visita e Ecuador, donde tiene gran acogida del público.

En la grabación se mostró usando un enterizo de color negro, con el que logró resaltar sus voluptuosas curvas.

“Gracias Shushufindi 🇪🇨 Ecuador por la noche que me regalaste! Inolvidable!. Este fin de semana nos vemos en Puerto Lopez, Samaná, Cañas Gordas y Medellín”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la halagaron.

"Hermosa Paola jara te admiramos muchísimo, un saludo desde Cali", "Lo mucho que te amamos aquí", "Me encanta", "Que bonito brillas en cada show!", "Estuvo espectacular", "Hermosa", "Hermosa me encanta mi admiración para ti hermosa", "Preciosa", "Eres la mejor", "Orgullosa de ti y de tu talento lo diste todo en el escenario y te luciste y brillas como siempre y no me canso de admirar te mujer guerrera carajo te amo mi Pao", "Hermosa, talentosa mi bella artista", "Pao se notó que Ecuador te ama y te admira lo diste todo en el escenario", "Que energía espectacular que trasmite mi Pao te amo mujer guerrera", "Hermosa Dios te bendiga te queremos y apreciamos. En Ecuador bienvenida", "bella mi Pao me encantaría ir a un concierto tuyo moriría en instante", "Divina como siempre, muy hermosa Paola jara", "divina ser admirable algún día estaré en un concierto cerca cerca", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

