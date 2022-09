Paola Jara respondió a las críticas por tinturar el pelo de su perrita

La cantante de música popular Paola Jara fue duramente criticada hace pocas horas luego de enseñar por medio de sus redes sociales un cambio de look que le había realizado a una de sus perritas, pues este no se trató de un corte de pelo, sino más bien de un cambio de color en él.

Y es que la artista colombiana mostró el proceso de tintura de pelo por el que pasó una de sus perritas, quien tiene su pelaje totalmente blanco, por lo que el color pigmentaría fácilmente. De esta manera, el color que escogió para Mía fue un fucsia, perteneciente a la gama fantasía, el cual aplicó en sus orejas, patitas y cola.

Sin embargo, el resultado pareció no gustarle a sus seguidores quienes no dudaron en criticar el actuar de la mujer al realizar este tipo de cambios en el pelaje de sus mascotas. De hecho, hasta la acusaron de maltrato animal.

Por esta razón, Paola Jara tomó la decisión de pronunciarse por medio de sus redes sociales y aclarar que el procedimiento fue completamente natural y que la canina no se vio afectada en lo más mínimo.

“Miren pues para los que están tan traumatizados que voy a atentar contra la vida de mi perrita, que son mis hijos, lo que más amo, ese tinte es especial para mascotas, para perros y para gatos. No es tóxico, no los va a matar, no los tinturé con tinte para humanos, es para mascotas. Es especial, ¿Listo? Pa’ que no estén traumaditos”.

PAOLA JARA NO ES LA PRIMERA CELEBRIDAD EN TINTURAR A SUS MASCOTAS

Hace un par de años atrás el cantante urbano J Balvin habría realizado esta misma técnica en su perrito Enzo. Sin embargo, el artista solo tinturó su cola de varios colores, en honor a su exitoso álbum musical que lleva por nombre “Colores”.

“Este es mi parcero Enzo, su cola no fue maltratada en ningún momento es blanca del todo y el colorante es a base de vinagre y agua, un producto vegano que no tiene ninguna relación con animales o maltrato y aprobado por la FDA, es decir amando mi perro a conciencia”, expresó en aquella ocasión el artista.

De hecho, el artista pidió en aquella ocasión no hacer lo mismo con sus mascotas a menos que lo hiciera un profesional: “Por favor esto solo lo hacen profesionales, no lo hagan sino con los que saben del tema, porque no es el mismo producto que se usa en humanos y pueden hacer mucho daño”.

