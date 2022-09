Paola Jara canta a capela en las redes y pide ayuda para el título de una canción

La cantante de música popular Paola Jara tiene a más de 6 millones de seguidores enamorados de su voz y de su increíble belleza, con la que permanentemente deja a más de uno sin respiración.

Así fue con un corto clip donde Paola presumió sus atributos, después de la ducha, con uno de los ajustados trajes deportivos de su empresa. Además, la artista antioqueña acompañó su outfit con un buso de su esposo, el cantante Jessi Uribe, y desató miles de likes y comentarios de los internautas.

Además de su belleza, Paola Jara impresiona aún más con su voz y las letras de las canciones que interpreta, con las que millones de personas se sienten identificadas y no dudan en cantarlas a grito herido. Por lo que, en las redes, los fanáticos de la artista también están muy atentos a cada uno de sus lanzamientos o próximas presentaciones.

Por lo anterior, el clip que publicó Paola confesando que ya tiene listas varias canciones y videos nuevos, fue bien recibido por miles en Instagram. Aún más porque la hermosísima artista les pidió ayuda para nombrar una de esas canciones.

Paola Jara canta desde el gimnasio y pide ayuda a sus fans

“Necesito que me ayuden tengo varias canciones nuevas, ya grabé videos y todo, y estoy muy emocionada tengo ansiedad de compartírselas, pero todavía no, les estaré contando. Hay una que estoy super indecisa con el título, no sé cómo ponerle, por eso estoy por acá”, fueron las primeras palabras de Paola Jara.

Por lo que se puede ver en el video, Paola se encontraba en el gimnasio y desde este lugar cantó a capela el coro de la canción, que seguro será un éxito como todas sus canciones, pues muchos la aplaudieron en la red.

“Voy a pedirles ayuda para que juntos le pongamos el título a esta canción: Dile que se llevó mi calma, dile que se llevó mi paz, dile que se llevó mis ganas de volver a amar. Ahí está el corito, ayúdenme pues”, fue la petición de Jara.

Casi 10 mil personas reaccionaron al post de Paola y decenas de ellos enviaron su propuesta de nombre para la canción de la artista. “Dile”, “Sólo dile”, “Me desocupó la casa”, “Sin nada quedé”, “Te llevaste todo”, “Mi alma y mi paz”, “Lo que te llevaste”, “Lo que se llevó”, fueron algunos de los nombres que enviaron los fans.

“Dile” parece ser la opción que más le gusta a los seguidores de Paola Jara, pues es la palabra que más se repite en la caja de comentarios.

Algunos de los fans aprovecharon para expresar las experiencias personales que revivieron con ese coro. “Paola mira es linda canción y me sale solo con el coro. Ahora mi historia es tenaz mi esposo falleció hace 6 años, es duro”, escribió un fan en la red social.