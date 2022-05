Paola Jara se mostró indignada tras abusos de una aerolínea

La bella cantante de música ranchera Paola Jara, aprovechó sus más recientes historias de Instagram, para despacharse contra reconocida empresa de vuelvos a nivel nacional e internacional, por supuesto robo que le hicieron a una de sus maletas y la más reciente irregularidad, que la dejó sin su equipaje.

No dejes de leer: Jessi Uribe y Paola Jara vestidos de blanco dejaron indirecto mensaje

Vean Aviana cada ocho días me está sacando la piedra y no había dicho nada, hace ocho días se me robaron una luz de la maleta y hoy, me dejaron la maleta, que belleza...y no dan reporte, no dicen nada, nadie responde, no saben dónde está, que la hoja que me dieron que no aparece el número, osea, ¿qué hace uno con esta gente pues?

Sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando su descontento con la empresa aeronáutica, de la que supuestamente registra como clienta frecuente, reiterando con apoyo de su prometido Jessi Uribe, que eso no le sirve para absolutamente nada, ya que se ha visto reiteradas veces afectada y nadie le da respuesta.

"Sinceramente, que pena pues, pero cada vez abusan más", expresó la interprete de "Mala Mujer", con un tono y actitud bastante molesta.

Seguidores se sumaron a la queja de Paola Jara, contra erolínea

Tras su denuncia en redes, varios internautas se solidarizaron son su enojo y hasta se animaron a contar, que han vivido historias muy similares con esta, y otras aerolíneas. De hehco, uno de los casos, afirmó que nunca le apareció su equipaje y que la empresa jamás respondió.

"Avianca como siempre", "Eso pasa en todas las aerolíneas, también me pasó en una aerolínea de España hace casi un año y esta es la hora que aún no aparece mi maleta", "Yo también pienso lo mismo, por eso ni viajo", "A mi una vez se me robaron una loción nueva en Avianca, me la habian regalado, me regalaron dos y las llevaba en la maleta y cuando llegué a mi destino solo tenía una" y En todas las aerolíneas pasa eso, en Aeromexico nos robaron una hace 2 años, obvio ellos respondieron con, pero hubiera preferido tener la maleta", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

No dejes de leer: Paola Jara le vuelve a dar el “sí” a Jessi Uribe tras romántica propuesta