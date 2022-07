Paola Jara: biografía, edad y mucho más de la vida de la artista popular

Paola Jara ha sido una de las cantantes populares con más éxito en Colombia, no en vano la artista ha dejado en alto el nombre de nuestro país en sui nicho musical y se ha consagrado como una de las artistas con una voz privilegiada. La artista paisa además ha logrado posicionar varias canciones en las principales listas musicales del país.

Es por eso que hoy te dejamos la biografía de Paola Jara, datos de su vida que quizá no conocías y todo lo relacionado con esa trayectoria musical que hoy muchos le aplauden.

Paola Jara es una artista popular colombiana, oriunda de Apartadó Antioquia, según su biografía oficial, aunque años después se instaló junto a su familia en Medellín, ciudad de la que se siente orgullosa y que presume siempre ya que allí no solo creció como artista sino como ser humano.

Su nombre real es Paula Andrea Zapata Jaramillo, fue bautizada así por sus padres William Zapata y Marleni Jaramillo. Para su carrera musical su padre le aconsejó variar su nombre a Paola y abreviar su apellido para generar esa recordación que hoy ostenta y la historia que sus fans reconocen en ella.

Empezó muy pequeña en la capital antioqueña grabando así su primer disco de rancheras a la edad de 14 años, siendo una de las exponentes más jóvenes de su tiempo. Tomó clases de guitarra por cerca de 6 años en una escuela de música llamada ‘La suite’, a la par se preparó en teatro y televisión. Participó con éxito en intercolegiados de música y mostró su talento por ejemplo en el Festival Mono Núñez, Antioquia le canta a Colombia, Festival Cotrafa y muchos más.

Sus primeros años de reconocimiento musicales fueron gracias a compartir escenarios con grandes de la industria como Darío Gómez, Marbelle, Jhonny Rivera, Las Hermanas Calle y Helenita Vargas, a la par también contó con la fortuna de abrir un concierto que el fallecido Vicente Fernández ofreció junto a su hijo Alejandro en Medellín, así como también fue telonera del gran y desaparecido Juan Gabriel.

En 2008 concursó en el formato televisivo ‘Se busca intérprete’ del Canal RCN, en donde se dio a conocer de la mano del team que lideraba Galy Galeano. En 2009 sacó su primera producción discográfica de la mano del productor y su antigua pareja Iván Calderón, titulando el álbum de forma homónima.

En el año 2014 lanza su segunda producción llamada ‘Inigualable’, pero es en 2016 cuando su carrera explota de forma inigualable cantando junto a su colega del género popular Francy con la canción ‘Que sufra, que chupe y que llore’ que se ha convertido en un himno para las mujeres en este universo musical.

Después vendrían éxitos como ‘Murió el amor’, ‘Te cogí la mala’ y su el éxito que inmortalizó su romance con Jessi Uribe llamado ‘Como si nada’.

Paola Jara tiene 39 años, una edad que la cantante no revela por ningún lado. Y es que su belleza y carisma han hecho que la gente no se fije solamente en la edad que tiene, sino más bien en su rostro y físico que enamoró al mismo Jessi Uribe.

Y es que la artista hoy en día se siente conforme con su cuerpo y como se proyecta, de hecho es una de las cantantes populares más pequeñas de Colombia midiendo solo 1,59 cms, cosa que no la acompleja así como lo declaró hace un tiempo.

Miren, mido uno con nada. Mentiras, mido 1.59 y la verdad no me importa. Soy súper bajita, soy feliz y para eso existen los tacones para cuando me quiero sentir alta.