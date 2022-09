¡Pánico antes del concierto de Camilo en Orlando! Una divertida anécdota

El cantante colombiano, Camilo, quién hace poco inició su gira por Estados Unidos para promocionar su nuevo álbum “De adentro pa´ fuera”, le contó a sus fans una anécdota muy divertida que le ocurrió el fin de semana en su concierto en Orlando.

El artista, no se aguantó las ganas y quiso contarles a todos sus seguidores, que casi lo sacan de su propio concierto por el despiste de una persona de seguridad. Camilo, lo contó con gracia y mucha naturalidad a través de las stories de su cuenta oficial de Instagram.

Por poco y no puede cantar

En los videos, el cantante, de manera divertida dice que les va a decir algo que tiene que ser contado de inmediato y pone en un texto: “Acompáñame a ver esta tierna historia” invitando a todos los internautas a que sigan viendo el contenido para reírse junto a él.

Luego, cuenta que cuando se va dirigiendo a su camerino y alguien de seguridad lo detiene y le pide (en inglés) que le muestre la escarapela para poder ingresar, Camilo le dice que no la tiene y el encargado de seguridad le dice que no puede estar en ese lugar si no la tiene, a lo que Camilo, entre risas, intenta explicarle que es él quien va a cantar en el concierto. Sin embargo, tuvo que ser “rescatado” porque no eran convincentes sus afirmaciones.

El padre de Índigo y esposo de Evaluna, no pudo evitar reírse por la inesperada situación y acompañó su publicación con otro texto que decía “El señor de seguridad no era de la Tribu”, haciendo referencia a que en definitiva no era su fan porque no lo reconoció. Más adelante, Camilo, quien siempre actúa con gran sentido del humor, subió una foto del protagonista de su anécdota.

Otro incidente

Pero las historias no pararon ahí, Camilo también contó que antes de iniciar el concierto se pegó en un dedo de una mano y “casi se lo arranca” en el contenido que subió a sus redes sociales, le dijo a sus seguidores que se había golpeado en el dedo cuando inició el concierto, pero intentó que no se notara, pese a que el golpe había sido tan fuerte que le salió sangre.

Y aunque hubo ciertos inconvenientes que casi le impiden dar su concierto, el artista no dudo en contarle a sus seguidores que su concierto fue todo un éxito, despidió la noche del fin de semana con un vídeo que acompañó con un mensaje

“¡Qué noche, Orlando! Orgulloso del tamaño de La Tribu. Las plantas cuando son sanas, crecen”

