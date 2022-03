Presentador se disculpó con Anitta al opinar sobre ‘Envolver’

Hace pocos días, se hizo tendencia una coreografía creada por la artista urbana Anitta, donde al ritmo de su tema ‘Envolver’ se realizan movimientos sensuales en el piso.

No obstante, este hecho no le cayó nada bien al animador venezolano Osman Aray, quién afirmó que sí las mujeres se consideraban respetadas bailando de esa forma. Por supuesto, el acto tuvo opiniones divididas en internet.

Incluso, la misma Anitta se atrevió a contestarle a Aray diciendo que:

Ante esta situación, en su cuenta de Instagram el periodista realizó un video, excusándose con la cantante y la comunidad que lo sigue, ya que dentro de sus planes no estaba ofender a nadie.

¡Mi abrazo a todos con humildad y sentimiento! Me disculpo si mis palabras fueron sensibles y me siento apenado, jamás quise ofender o generar un desencuentro con ustedes. No me gustan las ofensas ni ofender a nadie. Quiero promover la empatía porque creo en un mundo donde todos hagamos posibles vivir en paz, comentó el comunicador.