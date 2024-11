Ornella Sierra sorprende al mostrar su nuevo look para La casa de los famosos Colombia

La host digital de La casa de los famosos Colombia, Ornella Sierra, constantemente está compartiendo detalles de su vida personal y profesional en sus redes sociales, contenido que pocas veces pasan por desapercibido.

Ornella Sierra cambió de look y mostró cómo luce su cabello al natural

Muchos de los televidentes y personas que conocieron a la influenciadora en el reality del Canal RCN pudieron conocer su proceso y el tema de su cabello, algo que en su momento afectaba mucho la seguridad de Ornella.

Sin embargo, tras salir del reality, la generadora de contenido se ha dejado ver enfocada en recuperar su cabello y lucirlo de la mejor manera, algo en lo que le ha ayudado su estilista de confianza.

Ornella ha pasado por múltiples colores y cortes, para poder ir recuperando su cabello natural de a poco y también su confianza, algo que ha aumentado exponencialmente.

Tras varios meses, la influenciadora al parecer ha encontrado el color y look que más le favorece y resalta su belleza.

Un cambio que decidió hacerse en todo el marco de la campaña de lanzamiento de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Ornella Sierra preocupó a sus seguidores al hacerles creer que le había pasado algo malo en el cabello

Todo la expectativa de su nuevo look empezó con unos videos en sus historias de Instagram, en el primero se veía junto a su estilista quien parecía preocupado por su cabello, la influenciadora expresabó: "Motivo por el que no he grabado contenido".

Vieran lo que acaba de suceder con mi cabello, mi estilista lo hizo otra vez.

Sin embargo, el estilista de la influenciadora fue el encargado de revelar en sus historias de Instagram la verdad, mostrando que, no le había pasado nada mal en el cabello a la host digital de La casa de los famosos Colombia.

Así quedó Ornella Sierra, host digital de La casa de los famosos Colombia con su nuevo look

La influenciadora decidió hacerse un retoque en su cabello al bajar el tono de su cabello y cambiar sus extensiones.

En un video compartido por el estilista de la influenciadora se ve el cambio extremo que tuvo Ornella, mostrando su cabello al natural, el cual está corto por el momento.

En el resultado final del cambio de look de Ornella se puede ver cómo su cabello quedó un tono más oscuro y largo, un estilo que encantó a la influenciadora.

Yo quedé un bollaso, yo siempre entro aquí y salgo más bonita.

