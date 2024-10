Ornella Sierra preocupa a sus fans tras aparecer con morados en el rostro

La creadora de contenido Ornella Sierra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de publicar un video en sus historias de Instagram en donde dejaba ver unas marcas y morados en su rostro.

Shakira reprogramará fechas de su tour mundial ‘Las mujeres ya no lloran’

No dejes de leer

La influenciadora logró conquistar el corazón de millones de televidentes con su personalidad y forma de ser en el reality de La casa de los famosos Colombia, de ahí que su comunidad en redes sociales creciera y ahora sus publicaciones pocas veces pasen por desapercibido.

La creadora de contenido siempre se ha mostrado abierta a mostrarles detalles de su vida, sus proyectos y también de diferentes situaciones de su día a día a sus seguidores.

Esto fue lo que hizo recientemente, cuando compartió un video en sus historias en el que se mostraba hablando desde un aeropuerto de un reciente viaje que había tenido que hacer a Medellín.

Lo curioso es que en el rostro de Ornella Sierra en el video se le veían unas marcas y morados en la piel, algo que a simple vista preocupó a sus seguidores.

No obstante, la influenciadora publicó este video para explicarles a sus seguidores que había viajado a Medellín a hacerse un procedimiento en su rostro, el cual le había dejado dichas marcas y moretones en su piel.

Aunque no reveló qué fue lo que se hizo, dejando claro que próximamente les contaría detalles de lo que se había hecho, sí aseguró que las marcas que tenía en su rostro eran normales y por eso, les pidió no alarmarse.

Estuve 24 horas en Medellín haciendome un procedimiento por eso es que tengo morados en la cara, después les digo que me hice, no se preocupen, no se alarmen.