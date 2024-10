Ornella Sierra, nueva host de La casa de los famosos Colombia, agradeció por el apoyo

Este lunes 28 de octubre se dio a conocer la noticia de que Ornella Sierra, la reconocida influenciadora barranquillera y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, volverá a la casa más famosa del mundo, pero esta vez como host digital.

Y al ver la gran acogida que ha tenido por parte de los internautas, la creadora de contenido no dudó en agradecer públicamente por el apoyo recibido.

Ornella Sierra se mostró emocionada por ser host digital de La casa de los famosos Colombia

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de un millón y medio de seguidores, Ornella Sierra compartió un par de audiovisuales en los que se dejó ver emocionada de poder contarle a sus fanáticos de su participación en La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada. “Mis bebés, ya no me tengo que perder, ya no me tengo que esconder, ya les puedo grabar historias desde aquí (La casa de los famosos Colombia)”, puntualizó.

Además, aprovechó para agradecer por el apoyo que ha tenido desde que se anunció que sería la nueva host de la vida en vivo que volverá a abrir sus puertas a los colombianos. “Oigan, no, primero que todo, gracias por esa bomba de mensajes divinos. Solamente me llenaron de amor, solamente me llenaron de apoyo, los amo y la vamos a romper”, aseguró.

Ornella Sierra reveló la razón por la que estaba ausente en las redes sociales

La creadora de contenido aprovechó para contarle a sus seguidores que la razón por la que estaba ausente de las redes sociales se debía a que estaba trabajando en contenido de La casa de los famosos Colombia. “¿Ustedes se acuerdan de que yo me perdía? bebés, estaba aquí (en La casa de los famosos Colombia) Sino que ajá, top secret. Yo estaba peor que la señora de: ay, dios mío, ayúdame a controlar mi lengua. En verdad les quería contar todo esto”, confesó.

¡SuperLike ya está en WhatsApp Channels! Unirte a esta comunidad digital es muy fácil, sólo da clic aquí.